Общество

12 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег

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Вовторник, 12января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вОдесской области ожидаются небольшие дожди, вХарьковской, Черкасской, Винницкой иЗакарпатской областях пройдет кратковременный снег.

12 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег

©pixabay.com

Набольшей части территории страны, кроме северных ицентральных областей, надорогах образуется гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, 3-11м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −5…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+4 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−7…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до−3…−1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+1 °С.

12 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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