12 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег
Вовторник, 12января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вОдесской области ожидаются небольшие дожди, вХарьковской, Черкасской, Винницкой иЗакарпатской областях пройдет кратковременный снег.
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Набольшей части территории страны, кроме северных ицентральных областей, надорогах образуется гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 3-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −5…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+4 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−7…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до−3…−1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+1 °С.
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По материалам: Gismeteo