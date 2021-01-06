Общество

Приметы на 7 января: что нельзя делать на Рождество

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Приметы на 7 января: что нельзя делать на Рождество

7 января отмечается большой праздник – Рождество Христово. Все верующие вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа.

Традиционно в этот день люди собираются в храмах, где проходят праздничные богослужение. Также 7 января все старались посетить родных и близких, чтобы разделить с ними пищу.

С этого дня начинаются святки, которые продлятся вплоть до 18 января. В этот период люди старались веселиться, устраивали гуляния, и отмечали свадьбы.

Также, согласно поверьям и приметам, именно 7 января начинаются настоящие Рождественские морозы. 

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Приметы и запреты на Рождество 7 января

  • Если на Рождество оттепель, значит, нужно ждать теплую и раннюю весну.
  • Если на Рождество, 7 января, ударяют морозы, то так же холодно будет и на Крещение. Может даже начаться сильная метель.
  • Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится. Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.
  • Высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год.
  • Ясная луна на небе – жди сильных морозов.
  • Сыграть свадьбу 7 января – к счастью в браке.
  • Если на улице разыгралась метель – быть ранней весне.
  • Нельзя употреблять спиртное в Рождество – пропьешь весь летний урожай.
  • По примете 7 января, глава семьи в этот день должен оставаться дома – чтобы стадо не потерялось.
  • Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.
  • Если Рождество выпадает на новолуние – это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур.
  • В этот день нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных, русалок и леших, отмечающих праздник.
  • Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.

Существует традиция 7 января ходить в гости. Хорошая примета – если в дом первыми войдет двое мужчин. Это означает, что в течение года в семье не будет ссор. Если же первой в дом входит женщина, то эта примета не радует: считается, что это к несчастьям и болезням.  

Во время рождественских праздников мы приветствуем друг друга словами "Христос родился!" и отвечаем на эти слова "Славим Его!".

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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