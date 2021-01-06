Общество

Жителей Украины предупреждают о тумане 6-7 января: видимость упадет до 200 м

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Доконца суток 6января, атакже ночью иутром 7января вбольшинстве областей ожидается туман, видимость составит 200-500м. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Жителей Украины предупреждают о тумане 6-7 января: видимость упадет до 200 м

©pixabay.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Избегайте использования дальнего света, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге. Приоткройте окно, чтобы слышать движение натрассе. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

Жителей Украины предупреждают о тумане 6-7 января: видимость упадет до 200 м

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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