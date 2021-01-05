Общество

Украину 5 января утром окутает туман: видимость снизится до 200 м

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5января утром вбольшинстве областей страны, втом числе вКиеве иКиевской области, прогнозируется туман, видимость составит 200-500м (первый уровень опасности, «желтый»).

Украину 5 января утром окутает туман: видимость снизится до 200 м

©pixabay.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

Пешеходам ивелосипедистам вовремя тумана следует быть особенно осторожными возле проезжей части ипри еепересечении, также рекомендуется прикрепить наодежду светоотражающие элементы.

Украину 5 января утром окутает туман: видимость снизится до 200 м

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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