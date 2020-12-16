На Японию обрушился сильный снегопад: местами намело 128 см снега

Нарайоны побережья Японского моря отХоккайдо насевере идорегиона Тюгоку наюго-западе обрушился сильный снегопад. Вгороде Нишивага, расположенном вгорном районе префектуры Иватэ, высота снежного покрова достигла 126см посостоянию на11:00среды. Этот показатель более чем вчетыре раза превышает обычные значения для этого времени года, сообщает телеканал NHK.

Рекордные 128см зимних осадков также выпало вгороде Минаками впрефектуре Гумма заодин день.113см снега обрушилось вгороде Юдзава впрефектуре Ниигата.

Снегопад парализовал наотдельных участках дорог движение транспорта. Так, из-за застрявшего вснегу прицепа нашоссе впрефектуре Акита были остановлены 30автомобилей. Около четырех часов 15-километровый участок дороги был перекрыт.

Продолжает засыпать снегом также город Ивамидзава всамой северной префектуре Хоккайдо, где уже обрушилось втри раза больше снега, чем обычно. Некоторые припаркованные машины буквально утонули вснегу.

Метеорологи предупреждают оскользких дорогах идаже осходах лавин врайонах, простирающихся отХоккайдо дозападной части Японии.

Как ожидается, доутра четверга впрефектуре Ниигата может выпасть до100см зимних осадков и80см— всеверном регионе Канто.

©NHK

По материалам: Gismeteo