Общество

В Украине ожидается опасное сочетание тумана и гололеда

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Впонедельник, 14декабря, надорогах Украины, кроме юго-восточной части, образуется гололед, ночью иутром прогнозируется туман, видимость снизится до200-500м. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

В Украине ожидается опасное сочетание тумана и гололеда

©Kaile Sollio

Находясь наулице вгололед, старайтесь недержать руки вкарманах, при падении втаком положении возрастает вероятность вывиха иперелома.

Особую осторожность вгололед нужно соблюдать наступеньках, повозможности лучше избегатьих, при спуске полестнице ногу следует ставить вдоль ступеньки. При потере равновесия такая позиция смягчит падение.

Напомним водителям, что гололед чаще возникает наостановках общественного транспорта, эстакадах, мостах иназагородных шоссе.

Избегайте использования дальнего света втумане, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге.

В Украине ожидается опасное сочетание тумана и гололеда

©headline.kz

По материалам: Gismeteo

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