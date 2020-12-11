Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 12 декабря ожидается гололед

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12декабря вУкраине надорогах ожидается гололедица, днем взападных (кроме Закарпатья), центральных, восточных ивсеверных областях— гололед (первый уровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: в Украине 12 декабря ожидается гололед

©globallookpress.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог! Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.

«Желтое» предупреждение: в Украине 12 декабря ожидается гололед

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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