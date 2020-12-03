Общество

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 4 декабря ожидается сильный ветер

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4декабря взападных областях Украины ожидается усиление ветра спорывами до15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 4 декабря ожидается сильный ветер

©Reuters| Scanpix

При сильном ветре рекомендовано плотно закрыть все окна домов, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тодержаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 4 декабря ожидается сильный ветер

©REUTERS| Scanpix

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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