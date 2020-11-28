Общество

Швейцарские Альпы становятся выше: рост гор опережает эрозию

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Геологи изБернского университета вШвейцарии установили, что Альпы все еще растут, местами ихподъем «обгоняет» эрозию, сообщает Phys.org.

Швейцарские Альпы становятся выше: рост гор опережает эрозию

©pixabay.com

Специалисты оценили ландшафт Альп при помощи изотопов, измеренных впесках 350 местных рек. Эти изотопы образуются космическими лучами ихранят информацию обэрозии поверхности нашей планеты.

Исследователи доказали, что эрозия происходит медленнее, чем рост гор, особенно это заметно вШвейцарских Альпах. Скорость эрозии зависит отрельефа местности, адождевой иречной сток неимеют решающего значения.

Самая быстрая эрозия зарегистрирована вВале врегионе Ильграбен, где проседание грунта составило 7,5м затысячелетие. Район ссамой медленной эрозией также расположен натерритории Швейцарии: ландшафт вокруг Тейра просел всего на14мм за1тыс. лет.

ВЦентральных Альпах разница между поднятием иэрозией составила 80см затысячу лет. Это означает, что горы все еще растут, причем наудивление быстро— считают ученые.

Швейцарские Альпы становятся выше: рост гор опережает эрозию

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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