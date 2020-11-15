Украине грозит новая “суперинфекция” – МОЗ

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о вероятности появления нового опасного заболевания. Об этом он сообщил в эфире одного украинского телеканала.

По словам главного санврача, грипп может вступить в симбиоз с COVID-19 и они создадут тем самым новую "суперинфекцию".

Ляшко обратил внимание на то, что наблюдается рост гриппоподобных заболеваний и озвучил два возможных сценария.

"Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом – и это довольно тяжелое течение заболевания", – подчеркнул замглавы Минздрава.

Ляшко добавил, что те карантинные меры, которые принимаются против коронавируса, должны также работать и против других инфекций.

Ранее Ляшко заявил, что вакцины от коронавируса хватит на 20% украинцев.

По материалам: Подробности