План Трампа щодо припинення війни в Україні зіткнувся з проблемою – FT

Мирний план Дональда Трампа стикається з труднощами, оскільки Володимир Путін не прагне до переговорів, а продовжує наполягати на військовому вирішенні.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Financial Times.

Згідно з даними видання, високопоставлений чиновник Європейського Союзу заявив, що стратегія кремля орієнтована на продовження бойових дій, а не на пошук компромісів. За інформацією видання, США зробили значні поступки ще до початку переговорів, зокрема, відмовившись від підтримки вступу України до НАТО та її прагнення повернути контроль над окупованими територіями.

Ці кроки, як припускають експерти, можуть лише зміцнити впевненість Путіна в його позиціях. Колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв зазначив, що російський лідер не демонструє жодної готовності до компромісів у своїй геополітичній стратегії.

«Для Путіна холодна війна та її цілі не завершувалися: зруйнувати НАТО, розділити США і Європу, підпорядкувати Східну Європу. Отримуючи територіальні та стратегічні поступки ще до переговорів, він відчуває, що його заохочують завойовувати більше і вимагати дедалі принизливіших поступок. І це зміцнює його стару кремлівську риторику про слабкість демократичного Заходу», — підкреслив Козирєв.

Поєднання активізації Росії на фронті та прагнення Трампа якнайшвидше закінчити війну викликає в західних дипломатів сумніви щодо реальної зацікавленості кремля в мирному врегулюванні конфлікту.

Як зазначив один із європейських дипломатів, «головна проблема полягає в тому, що план Путіна — це продовження боротьби, а не переговори заради миру». Хоча Путін публічно не коментував майбутні переговори, але минулого тижня він повідомив Трампу, що росія має намір «врегулювати причини конфлікту».

«Це означає, що путін думає про весь східноєвропейський театр, американські військові бази і присутність США. Навіть Туреччина стурбована тим, що американці можуть домовитися про майбутнє НАТО», — додав інший європейський дипломат.

Анкара, зокрема, побоюється, що зміни в структурі НАТО можуть мати для неї небажані наслідки.

Крім того, один колишній американський чиновник зауважив, що Путін боїться зміцнення оборонної спроможності України, особливо у військовій сфері. Це означає, що якщо Захід послабить свою підтримку Києва, це може спонукати росію до нового наступу та спроб захопити додаткові території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп висунув Європі вимогу щодо України: подробиці від Reuters.