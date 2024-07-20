Нардепка від «Слуги народи» вийшла з фракції: що відомо про Юлії Яцик та чому вона відмовилась працювати зі «слугами»

Про це пише Первая Лента з посиланням на заяву парламентаря Олексія Гончаренко з трибуни ВР.

Вона була обрана за 79 округом (Запоріжжя), тож вихід із фракції не позбавить її депутатського мандату.

Чому Яцик вийшла з фракції «СН»

Яцик розповідає, що першу заяву про вихід подала ще в 22-му році, другу – воесни минулого року, а третю, яка була подана недавно, нарешті зачитали.

За словами нардепки, з першого дня роботи в Раді вона голосує проти більшості ініціатив фракції.

«Причин достатньо багато, я не голосувала за багато законопроєктів: і про ринок землі, і про мобілізацію, і відміну переліку приватизації стратегічних проєктів», – пояснила вона.

Яцик додала, що має особисту думку щодо підтримки законопроєктів, і вона не узгоджується з політикою Офісу президента та фракції.

Як повідомила нардепка, поки вона не планує приєднуватися до інших фракції та груп.

Що відомо про Юлії Яцик

Яцик – заступниця голови ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони, ЗСУ та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями військових і правоохоронних формуваннях.

Також вона очолює підкомітет з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності правоохоронного комітету.

За даними Руху Чесно, Яцик у розріз із позицією фракції в 2020 році не схвалювала створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі пособників Росії з тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей.

Вже у 2022 Яцик не підтримала законопроєкт скандального містобудівного №5655.

Крмі того, нардепка висувалася кандидаткою на посаду директора НАБУ, але Центр протидії корупції вніс її до переліку недоброчесних кандидатів. Це пов’язано з тим, що вона її помічником став бізнес-партнера.

Також місцеві Запорізькі медіа звинувачували Яцик у тому, що вона нібито роздавала гуманітарну від ОВА під власним ім’ям.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп зробив нову дивну заяву щодо закінчення війни в Україні.