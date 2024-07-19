Трамп зробив нову дивну заяву щодо закінчення війни в Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на трансляцію Голосу Америки.

Варто зазначити, що у фінальній промові на з’їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні та інших конфліктів, які розгорілись останнім часом.

Продовжуючи свою браваду він заявив, що отримавши перемогу на виборах у листопаді «роки війни, хаосу та слабкості закінчаться». За словами Трампа, начебто при ньому не було жодних воєн за винятком ІДІЛу, і він здатен зупинити будь-яку війну, зробивши один телефонний дзвінок.

Також у ході свого барвистого виступу він сказав, що за каденції Джорджа Буша Росія напала на Грузію, при владі Барака Обами РФ анексувала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія намагається окупувати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала. Його боялися як РФ, так і Китай.

Намагаючись переконати виборців Трамп заявив, що закінчить війну, яку розвязала Росія, напавши на Україну.

Однак CNN спростовує закиди колишнього президента США, що за його правління «світ був миром». Видання пише, що коли Трамп залишив свою посаду на початку 2021 року, були десятки невирішених воєн і збройних конфліктів. Зокрема:

війська США, як і раніше, були розгорнуті в бойових місіях в Афганістані та Іраку;

продовжувалися громадянські війни в Сирії, Ємені та Сомалі, як і війна в регіоні Тиграй в Ефіопії;

ізраїльсько-палестинський конфлікт також продовжувався, як і конфлікти між Ізраїлем та Хезболлою в Лівані, між Ізраїлем та Сирією та між Ізраїлем та Іраном;

ісламістські повстанці продовжували боротьбу у регіоні Сахеля в Африці;

спостерігалося велике насильство у затяжних нарковійнах у Мексиці;

продовжувалися бої на Донбасі в Україні.

Раніше ПЛ писала про те, хто стане віцепрезидентом США у разі перемоги Трампа на виборах і чому це небезпечно для України.