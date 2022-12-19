Нидерланды будут предоставлять Украине военную и гуманитарную помощь сколько нужно — министр обороны

Нидерланды будут предоставлять Украине военную и гуманитарную помощь сколько нужно — министр обороны

19.12.2022 19:09

Укринформ

Нидерланды будут предоставлять военную и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется.

Как передает Укринформ, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Твиттере.

“Поскольку мы являемся свидетелями того, как путин ведет эту бессмысленную войну, лишая украинцев тепла и электроэнергии, наше сообщение в том, что мы не оставим Украину на морозе. Политическая, военная и гуманитарная поддержка будет продолжать поступать в Украину столько, сколько потребуется”, — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь почти на 1 млрд евро.

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Также Нидерланды предоставят Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость очередного пакета помощи составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены на танки Т-72.

Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

Фото: Kajsa Ollongren

По материалам: Укринформ