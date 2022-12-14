Эрдоган снова предлагает свое посредничество для прекращения огня в Украине

Эрдоган снова предлагает свое посредничество для прекращения огня в Украине

14.12.2022 14:29

Укринформ

Турция продолжает переговоры с Киевом и москвой, надеясь на возможность прекращения огня, а впоследствии и длительного мира, готова и в дальнейшем быть активным посредником.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в рамках трехстороннего саммита с участием президентов Азербайджана и Туркменистана, сообщает собкор Укринформа.

"Мы увидели, что если дипломатии предоставлена возможность в договоренности о зерне и обмене пленными, то путь к миру может быть открыт. Мы продолжаем наши переговоры с господином путиным и господином Зеленским в этом направлении, и мы надеемся установить прекращение огня, а затем и длительный мир в нашем регионе", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, война рф против Украины пошатнула глобальную систему, ее продовольственные и энергетические основы, привела к высоким темпам инфляции во всем мире.

Президент Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что справедливый мир можно установить только путем диалога и Турция готова продолжить активно выполнять посредническую роль в этом процессе.

Как сообщал Укринформ, ранее Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что простой остановкой огня проблему захватнических амбиций рф решить нельзя, а для достижения мира нужно устранить все угрозы со стороны российской федерации. Временное затишье, на котором настаивает рф и которое пытается выдать за "мир", нужно ей, чтобы подготовить новый этап агрессии.

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12 декабря государства G7 в совместном коммюнике по результатам виртуального саммита подчеркнули, что на сегодня нет никаких признаков того, что рф предана мирным усилиям. А также приветствовали инициативу Зеленского по справедливому миру, где полный вывод российских войск с территории Украины в международно признанных ее границах назван условием начала переговоров с рф.

По материалам: Укринформ