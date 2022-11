Министр обороны Канады сплела камуфляжную сетку для ВСУ

Фото, видео

21.11.2022 23:37

Укринформ

Министр обороны Канады Анита Ананд присоединилась к плетению камуфляжной сетки, которая будет передана украинским защитникам.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на своей странице в сети Твиттер написала Джессика Лин Виебе, которая организовала плетение сетки во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Благодарна министру обороны Канады Аните Ананд за то, что она выделила время, чтобы приобщиться к плетению одной из камуфляжных сеток, которые после завершения форума будут отправлены в Украину", – отметила Лин Виебе.

Участие в плетении сетки приняли и другие участники форума, в том числе вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Отметим, что идею с плетением камуфляжных сеток во время Международного форума безопасности Лин Виебе воплотила в сотрудничестве с галереей искусств Новой Шотландии как арт-проект, призванный привлечь внимание к необходимости продолжения поддержки Украины.

Thank you Minister @AnitaAnandMP, Minister of National Defence, Canada, for making time to add material to one of the camouflage nets that will be sent to Ukraine after the @HFXforum. I appreciate everything you continue to do to support Ukraine. #HFX2022 #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/6VHR7bH5V9

— Jessica Lynn Wiebe (@Jessica_L_Wiebe) November 19, 2022

Напомним: в эти выходные в Галифаксе, столице канадской провинции Новая Шотландия, состоялся Международный форум безопасности.

Читайте также: Сунак подтвердил, что Британия предоставит 25 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ

Это одна из ведущих мировых площадок обсуждения вопросов международной политики и политики безопасности. В этом году Украину на нем представляли около двух десятков участников.

По материалам: Укринформ