Зеленский назначил посла в Индонезии представителем при АСЕАН
Зеленский назначил посла в Индонезии представителем при АСЕАН
11.11.2022 13:19
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил посла в Индонезии Василия Гамянина представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству.
Соответствующий указ №765/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия Гамянина Василия Ивановича представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству", — говорится в документе.
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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Камбоджу подписал от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.
По материалам: Укринформ