Политика

Зеленский назначил посла в Индонезии представителем при АСЕАН

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский назначил посла в Индонезии представителем при АСЕАН

Зеленский назначил посла в Индонезии представителем при АСЕАН

11.11.2022 13:19

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Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил посла в Индонезии Василия Гамянина представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству.

Соответствующий указ №765/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия Гамянина Василия Ивановича представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству", — говорится в документе.

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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Камбоджу подписал от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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