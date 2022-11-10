Политика

Зеленский обсудил с Сунаком оборонную поддержку и «зерновую инициативу»

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский обсудил с Сунаком оборонную поддержку и «зерновую инициативу»

Зеленский обсудил с Сунаком оборонную поддержку и «зерновую инициативу»

10.11.2022 16:10

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Укринформ

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Риши Сунак обсудили вопросы оборонной поддержки Украины, помощь для прохождения зимы и согласовали позиции перед международными мероприятиями.

Об этом сообщил глава Украинского государства в Твиттере, передает Укринформ.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение «зерновой инициативы» и согласовали позиции накануне важных международных мероприятий", — отметил Зеленский.

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Как сообщалось, британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиарда долларов), которыми владеют подсанкционные российские олигархи и другие физические и юридические лица.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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