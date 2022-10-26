Сунак надеется вскоре встретиться с Зеленским

26.10.2022 01:06

Укринформ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул непреклонную поддержку нашего государства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы правительства Британии.

«Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо, и Президент Зеленский может рассчитывать на то, что британское правительство и дальше будет проявлять солидарность с Украиной», – говорится в сообщении.

Сунак также отметил важность работы МАГАТЭ в Украине ради ядерной безопасности и прозрачности, а также для опровержения любой дезинформации.

«Оба лидера согласились с необходимостью продолжить давление на варварский режим путина путем продления экономических санкций», — отмечает прессслужба.

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Премьер-министр поблагодарил украинского лидера за поздравление с назначением и выразил надежду, что они вскоре встретятся лично.

Как сообщал Укринформ, Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании и выразил готовность к дальнейшему укреплению отношений между нашими странами.

По материалам: Укринформ