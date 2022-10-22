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В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий

22.10.2022 12:42

Укринформ

В Украине по инициативе Службы безопасности окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.

Как передает Укринформ, об этом СБУ сообщает в Телеграме.

«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране», — говорится в сообщении.

Теперь в Украине полностью запрещена деятельность 12 пророссийских политсил.

Решение о запрете функционирования «Социалистической партии Украины» принято на основании указа Президента и решения СНБО. В их основе доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики россии как на уровне руководства, так и обычных членов этого партийного объединения.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

«В ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в: установлении режима агрессоров на захваченных рф территориях Украины, организации и проведении на этих территориях фейковых «референдумов», — отметили в СБУ.

С начала широкомасштабного вторжения россии по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств объявили 37 подозрений.

Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории россии.

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Как сообщал Укринформ, СБУ разоблачила депутата от ОПЗЖ и еще двух коллаборантов, которые сотрудничали с агрессорами в освобожденном от россиян Лимане Донецкой области и в Херсонской области.

По материалам: Укринформ