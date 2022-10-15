Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет помощи по безопасности

Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет помощи по безопасности

15.10.2022 14:43

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за очередной пакет помощи по безопасности в размере 725 млн долларов.

Как передает Укринформ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Искренне благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи по безопасности для Украины в размере $725 млн", — отметил Зеленский.

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По словам Президента, Украина получит, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. “Великолепный подарок ко Дню защитников и защитниц! российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной!”, — добавил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 14 октября Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине "оборонных товаров и услуг" на 725 млн долларов.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ