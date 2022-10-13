Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза для белорусов

Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза для белорусов

13.10.2022 10:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима для граждан беларуси и заявил, что в настоящее время на украинско-белорусской границе движение ограничено, работает только один пункт пропуска.

Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию №22/148490-еп с призывом отменить безвиз с беларусью, сообщает Укринформ.

"В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", — отметил Президент.

Зеленский также сообщил, что все пункты пропуска на границе с беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме.

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Глава государства объяснил, что там осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются на территорию нашей страны.

Он также заверил, что держит на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами беларуси границы с Украиной.

Как сообщалось, с 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством российской федерации о безвизовых поездках.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ