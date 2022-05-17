Элита силовиков Путина понимает, что война между Россией и Украиной уже проиграна – Грозев

Элита силовиков Владимира Путина понимает, что война между Россией и Украиной уже проиграна, что ситуация выйдет из-под контроля. Об этом заявил Христо Грозев, глава международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, в интервью российскому разделу Радио Свобода.

Он подчеркнул, что способность Кремля сохранять свою лояльность иссякает. Грозев сообщал, в частности, о «чистках в ФСБ» из-за «ложных и чересчур оптимистичных прогнозов об Украине», которые должны были способствовать провалу российской армии против вооруженных сил Украины, пишет Первая Лента

— Элита силовиков Владимира Путина понимает, что война между Россией и Украиной уже проиграна, — сказал Грозев в интервью российской части Радио Свобода.

На вопрос, возможен ли конфликт между президентом России и влиятельными людьми в силовых структурах, он ответил: `»Очевидно и с точки зрения анализа, и из данных, но не перерастет ли это недовольство в бунт или мини-революция, трудно сказать. Однако конфликт предсказуем, потому что расплачиваются эти люди, и никто их раньше не предупреждал, что они будут вынуждены платить. Частью сделки с элитой является баланс интересов».

Ранее мы сообщали, что Путину тайно сделали операцию.