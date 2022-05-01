Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности — Кулеба

01.05.2022 08:05

Укринформ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство предложило Китаю стать одним из гарантов безопасности.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью китайскому госагентству Синьхуа, передает Укринформ.

По словам дипломата, сейчас Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН и других крупных государств, включая Китай.

"Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и другие крупные государства. Наше предложение Китая стать одним из гарантов безопасности Украины — это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", — рассказал Кулеба.

Читайте также: Штаты пригрозили Китаю последствиями, если он будет поддерживать россию

Глава МИД убежден, что китайская сторона не хочет, чтобы ситуация в Украине развивалась так, как это происходит сейчас. По его мнению, война России против Украины не в пользу Пекина, поскольку глобальный продовольственный кризис и экономические проблемы, вызванные вторжением, представляют серьезную угрозу для экономики КНР. Также Кулеба убежден: если россию не остановить сейчас, через несколько лет «она вызовет новые кризисы».

"Ответственная позиция Китая состоит в том, чтобы не преследовать геополитические цели и не подливать масла в огонь в войне России против Украины", — добавил он.

Читайте также: Китай – о войне в Украине: это не то, что нам хочется видеть

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить нашей стране в случае агрессии в будущем.

Читайте также: В Штатах растет общественная поддержка гарантий безопасности для Украины — Хербст

Президент Владимир Зеленский заявил 28 апреля, что после того, как Будапештский меморандум продемонстрировал свою неэффективность, Украина стремится разработать фундаментальный документ о гарантиях нашей безопасности, обеспечивающий максимальную и реальную защиту для нашей страны. Глава государства сообщил, что в настоящее время проект документа готовится на уровне советников по безопасности лидеров стран, которые впоследствии войдут в круг гарантов безопасности Украины.

По материалам: Укринформ