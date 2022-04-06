Шмыгаль в интервью BBC процитировал Черчилля: Дайте нам инструменты, и мы закончим эту работу

Шмыгаль в интервью BBC процитировал Черчилля: Дайте нам инструменты, и мы закончим эту работу

06.04.2022 17:24

Укринформ

россия пришла в Украину с целью совершить геноцид, поэтому украинцы просят цивилизованный мир помочь оружием для защиты.

Как сообщил в Телеграме Премьер-министр Денис Шмыгаль, об этом он сказал в интервью британской редакции BBC, передает Укринформ.

"Поговорил с британской редакцией BBC о том, чего украинский народ ждет от Запада и что нужно нашей стране для победы. В Буче и окрестностях Киева весь мир увидел настоящее лицо россии. Изнасилованные женщины и дети, сожженные тела простых людей, сотни замученных. Россия пришла на наши земли, чтобы совершить геноцид украинского народа и уничтожить Украинское государство.Окончательно решить «украинский вопрос», поэтому первое, что мы просим и требуем от цивилизованного мира, это оружие, которое поможет защититься от этих преступлений, сохранить нашу свободу и освободить нашу землю", – написал премьер.

Он напомнил слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля: "Дайте нам инструменты, и мы закончим эту работу". Эти слова были сказаны 80 лет тому назад, когда Великобритания просила поддержки у американского народа для победы над нацизмом, отметил Шмыгаль.

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"И такие же слова украинцы говорят сегодня всему цивилизованному миру для победы над рашизмом", — подчеркнул он.

Как сообщалось, с 24 февраля продолжается российское вторжение в Украину. рф обстреливает и разрушает ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Телеграм

По материалам: Укринформ