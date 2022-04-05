Зеленский объяснил, почему до сих пор хочет встретиться с путиным

Зеленский объяснил, почему до сих пор хочет встретиться с путиным

05.04.2022 11:18

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский стремится встретиться с главой российской федерации владимиром путиным, чтобы найти выход из ситуации и не потерять при этом свою территорию.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, которое транслировалось в телемарафоне, сообщает корреспондент Укринформа.

Зеленский отметил, что сейчас самой легкой позицией является отказаться от двусторонней встречи. По его словам, такая позиция понятна и обосновывается зверствами, совершенными российскими войсками на территории Украины.

"Мы считаем, что это геноцид. Считаем, что они должны понести все наказания за это. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую ​​планку относительно этих переговоров, а там будет, как будет», — подчеркнул Глава Украинского государства.

В то же время, он подчеркнул, что не исключает вариант, что эта встреча не состоится.

Как сообщал Укринформ, 2 апреля Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских.

Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

24 февраля президент российской федерации владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ