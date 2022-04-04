Вступление в ЕС: на этой неделе Украина ожидает опросник для статуса кандидата

Вступление в ЕС: на этой неделе Украина ожидает опросник для статуса кандидата

04.04.2022 14:42

Укринформ

Украина рассчитывает на этой неделе получить от Европейской комиссии опросник относительно соответствия Копенгагенским критериям, что является необходимым этапом для получения Украиной статуса кандидата

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы ожидаем, что на этой неделе будут положительные новости относительно следующих шагов, которые Европейская комиссия будет предпринимать по поводу продвижения к получению Украиной статуса кандидата», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что речь идет об опроснике относительно соответствия Копенгагенским критериям, и добавила, что это будет нестандартный документ, отличающийся от тех, которые получали другие страны перед получением статуса кандидата.

Стефанишин отметила, что в предыдущие годы Украина и ЕС уже выполнили значительную часть совместной работы по оценке наших рынков и экономики.

«Мы уже готовы с ответом. Ждем этого документа официально на этой неделе. Очень мало времени занимает наша внутренняя работа, чтобы передать позицию Европейскому Союзу. И до конца апреля мы ожидаем, что Европейская комиссия уже предоставит лидерам ЕС позицию о том, что Украина соответствует Копенгагенским критериям», — спрогнозировала вице-премьер.

Она добавила, что правительство в течение двух последних недель готовило проекты ответов на ожидаемый опросник, поэтому готово официально ответить за очень короткое время.

Мы ожидаем, что до конца апреля мы завершим все процедуры, касающиеся внутренней работы внутри ЕС, и снова лидеры ЕС будут принимать решения о статусе кандидата Украины на членство в ЕС.

Как сообщал Укринформ, заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что начался технический процесс рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе, в ближайшее время ЕС направит Украине опросник относительно почти всех сфер.

10 марта во Франции состоялся саммит ЕС, посвященный, в частности, укреплению европейской обороны и снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Лидеры ЕС объединились вокруг поддержки Украины в войне против россии, а также признали европейские стремления Киева.

По материалам: Укринформ