Политика

Зеленский рассказал Макрону о переговорах между Украиной и россией

Photo of Admin Admin Send an email 21 минута agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Зеленский рассказал Макрону о переговорах между Украиной и россией

Зеленский рассказал Макрону о переговорах между Украиной и россией

01.04.2022 15:58

Укринформ

Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном переговорный процесс между Украиной и российской федерацией.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Продолжил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по поводу гуманитарных коридоров из Мариуполя должна быть реализована!", – отметил глава Украинского государства.

Как сообщалось, 26 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении Франции в координации с Турцией и Грецией провести "гуманитарную операцию" по эвакуации людей из Мариуполя.

29 марта в Елисейском дворце после разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и президента россии владимира путина объявили, что гуманитарная операция в Мариуполе "на данном этапе" невозможна.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 21 минута agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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