Президент Европарламента едет в Киев

01.04.2022 02:31

Укринформ

Президент Европейского парламента Роберта Мецола едет с визитом в столицу Украины.

Как передает Укринформ, об этом Мецола сообщила в Твиттере.

"На пути в Киев", — сказано в сообщении на украинском и английском языках.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ

— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

Также опубликовано фото Мецолы на фоне вагона Укрзализныци.

Как известно, 15 марта, несмотря на боевые действия, премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша посетили Киев, чтобы обсудить с руководством Украины дальнейшую поддержку нашего государства.

По материалам: Укринформ