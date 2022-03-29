Зеленский: Цель российских захватчиков – не оставить от Украины ничего живого

Зеленский: Цель российских захватчиков – не оставить от Украины ничего живого

29.03.2022 16:43

Укринформ

Целью действий российских захватчиков в Украине является уничтожение любой основы для нормальной жизни украинцев.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к Фолькетингу – парламенту Дании, сообщает Укринформ.

«Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины. Только беженцы», – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что интенсивность и жестокость боевых действий, ведущих россиянами против украинцев, вышли на уровень даже выше, чем это было во время Второй мировой войны, наиболее разрушительной войны для Европы.

«Месяц боевых действий – а у нас уже не один город, не два, а целый черный перечень городов, разрушенных до основания российскими бомбардировками. Еще в десятках городов, городков, маленьких сел, частично сожжены жилые районы, разрушена инфраструктура, взорваны предприятия, на которых работали люди», — сказал он.

По словам Президента, одних только образовательных учреждений – университетов, школ, детских садов – разрушено 773, а еще десятки больниц, церквей, даже мемориалы жертвам Холокоста стали мишенями.

Также он напомнил, что уже более 10 миллионов украинцев покинули родные места из-за боевых действий и почти 4 миллиона граждан выехали за пределы государства – преимущественно женщины и дети.

«В тех районах, куда зашли российские военные, до сих пор на обочине дорог много сожженных и расстрелянных машин. Сотни и сотни таких машин, их остатков. Оккупанты убивали мирных людей даже тогда, когда они пытались просто спастись», — рассказал Зеленский.

24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор войска россии обстреливают мирное население, в том числе из запрещенного оружия, используют гражданских в качестве «живого щита» и т. д.

Украина направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ