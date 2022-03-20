СНБО запретил ряд пророссийских политических партий — Зеленский

20.03.2022 03:40

Укринформ

Совет национальной безопасности принял решение приостановить деятельность ряда политических структур, имеющих связь с россией: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция» и т.д.

Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

«Я хочу напомнить всем политическим деятелям из любых лагерей: военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить собственные амбиции, собственную партию или карьеру выше интересов государственных, интересов народа. Кто прячется где-то по тылам, но делает вид, будто только он заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: учитывая полномасштабную войну, развязанную российской федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», партия «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», – сообщил Зеленский.

Он отметил, что Министерству юстиции поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий.

24 февраля президент российской федерации путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска одновременно пересекли украинские границы с севера, востока и Крыма. Они разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома украинцев.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Вооруженные силы Украины при поддержке всего народа мужественно противостоят агрессии.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ