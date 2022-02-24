Политика

Зеленский выступил с новым обращением: главное

Глава государства рассказал последние новости о ситуации в Украине.

Photo of Виктор Виктор Send an email 24 минуты agoОбновлено: 24 февраля, 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский около 11:30 по киевскому времени выступил со свежей информацией по поводу ситуации в Украине. Он рассказал, что в действительности происходит в Украине.

Он заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией на фоне российской атаки, пишет Первая Лента.

Зеленский сообщил, что ЗСУ ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе и других регионах. Враг понес серьезные потери. Он сказал, что нужно поддерживать украинскую армию.

Президент заявил, что Украину атаковали с севера, юга и востока. «Россия подло напала рано утром на наше государство. Так же как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой», — сказал глава государства.

«С утра мы имеем раненых военных. Становитесь донорами крови для наших защитников», — добавил Зеленский.

«От каждого предприятия и от каждого предпринимателя зависит, наше будущее. Люди должны иметь все необходимые товары и услуги. У Нацбанка есть все, чтобы обеспечивать потребности государства», — добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели банковские ограничения.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 24 минуты agoОбновлено: 24 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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