Зеленский выступил с новым обращением: главное

Президент Украины Владимир Зеленский около 11:30 по киевскому времени выступил со свежей информацией по поводу ситуации в Украине. Он рассказал, что в действительности происходит в Украине.

Он заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией на фоне российской атаки, пишет Первая Лента.

Зеленский сообщил, что ЗСУ ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе и других регионах. Враг понес серьезные потери. Он сказал, что нужно поддерживать украинскую армию.

Президент заявил, что Украину атаковали с севера, юга и востока. «Россия подло напала рано утром на наше государство. Так же как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой», — сказал глава государства.

«С утра мы имеем раненых военных. Становитесь донорами крови для наших защитников», — добавил Зеленский.

«От каждого предприятия и от каждого предпринимателя зависит, наше будущее. Люди должны иметь все необходимые товары и услуги. У Нацбанка есть все, чтобы обеспечивать потребности государства», — добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели банковские ограничения.