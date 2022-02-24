В Украине ввели банковские ограничения: официальная информация

В связи с военными действиями Российской Федерации против Украины и введением военного положения в стране Национальный банк опубликовал информацию по поводу работы банковской системы.

В пресс-службе НБУ сообщили, что отделения банков будут работать в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения. Также безналичные расчеты производятся без ограничений. В тоже время платежи Правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству об особом периоде, пишет Первая Лента со ссылкой на НБУ.

Также банк зафиксировал официальный курс по состоянию на 24 февраля 00:00. Отмечается, что были принято решение ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий.

Ранее мы сообщали, что Россия напала на Украину сегодня утром.