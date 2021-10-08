Стала известна предварительная причина смерти нардепа Полякова

Киевская городская прокуратура назвала предварительную причину смерти народного депутата Антона Полякова, которого было найдено мертвым сегодня утром в Киеве.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала предварительные данные о смерти представила группы «За Будущее», пишет Первая Лента со ссылкой пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований», — отмечает прокуратура.

По предварительным данным народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, автомобиль остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД.

Водитель рассказал, что пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота. Полицейские вызвали скорую помощь, но спасти Полякова те не сумели. При нем было обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи.

Ранее мы сообщали, что по одной из версий Полякова могли убрать.