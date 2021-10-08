Полякова могли убрать – новые подробности смерти народного депутат

Сегодня, восьмого октября, стало известно о смерти народного депутата Украина Антона Полякова. Его нашли мертвым в такси в Киеве рано утром, врачи не сумели его спасти.

Различные источники начали публиковать информацию о возможных причинах смерти действующего народного депутата Украины. Так известно, что за четыре дня до смерти, Антон Поляков в прямом эфире одного из украинских каналов заявил, что дал показания НАБУ по поводу того, что народные депутата из партии «Слуга Народа» получают зарплату в конвертах за необходимые решения в парламенте, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Он утверждал, что депутаты «Слуги народа» получали конверты с деньгами непосредственно в день голосования за закон об олигархах в туалете Рады.

«Что успел и успел ли вообще Поляков рассказать НАБУ — пока не ясно. И ещё одно совпадение — ночью отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Соответственно записей с них тоже нет», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что полиция начала расследовать дело по смерти Полякова по ст. 115 УК.