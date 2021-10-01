«Слуги народа» прибыли в Трускавец на выездное заседание фракции

«Слуги народа» прибыли в Трускавец на выездное заседание фракции

01.10.2021 10:27

Укринформ

Народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" прибыли в Трускавец, где состоится двухдневное выездное заседание фракции.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, после 8 утра поезд из Киева прибыл в Трускавец. Именно им прибыла часть членов фракции монобольшинства. Остальные народные депутаты от "СН" планируют добраться в Трускавец своим ходом.

По прибытии парламентариев трансфером направили по отелям Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

Заседание в пятницу начнется в 15:00 и должно проходить до 19:00.

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Как сообщал Укринформ, парламентская фракция партии «Слуга народа» проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya.

Как сообщила в комментарии Укринформу заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, депутаты самостоятельно будут оплачивать расходы, осуществленные во время большого выездного заседания фракции в Трускавце.

В частности, в мероприятии планируют принять участие Президент Украины Владимир Зеленский и представители Офиса Президента, члены Кабинета Министров, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие.

На территории отеля будет работать медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей.

По материалам: Укринформ