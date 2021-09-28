«Евросолидарность» просит силовиков проверить, как Рада голосовала за закон об олигархах

«Евросолидарность» просит силовиков проверить, как Рада голосовала за закон об олигархах

28.09.2021 17:44

Укринформ

Народные депутаты от фракции "Европейская Солидарность" подали заявления в Национальное антикоррупционное бюро, Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований в связи с возможным совершением уголовных правонарушений во время голосования за закон об олигархах (№5599).

Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Сегодня фракция "Европейская Солидарность" подает заявления в Национальное антикоррупционное бюро, Офис Генерального Прокурора, Государственное бюро расследований относительно совершения уголовных преступлений теми, кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте", — отметил сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность", народный депутат Артур Герасимов.

В пресс-службе "Европейской солидарности" сообщили, что в заявлениях в НАБУ, ОГП и ГБР парламентарии ссылаются на правонарушения, предусмотренные 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) статьями Уголовного Кодекса Украины.

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"В частности, речь идет об ответственности первого вице-спикера Стефанчука и представителя Президента в КСУ Вениславской", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал Укринформ, 23 сентября Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента Верховной Рады. Во время голосования одновременно были учтены правки №396, №398, №406, которые противоречат друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон из-за коллизии правок.

В парламенте зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

По материалам: Укринформ