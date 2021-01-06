Заявление судей КС не имеет никакого юридического значения – Вениславский

06.01.2021 14:11

Укринформ

Заявление судей КСУ относительно ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» от 29 декабря 2020 года, не имеет никакого юридического значения.

Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, передает Укринформ.

«По большому счету ничего экстраординарного во время собрания судей Конституционного Суда не произошло. Приняли после длительного обсуждения абсолютно нейтральное заявление, которое призывает все органы государственной власти уважать независимость Конституционного Суда и тому подобное. Это заявление не имеет никакого юридического значения. Никаких юридических оценок указа Президента (об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ – ред.) судьи не делали. От заявления не может быть никаких последствий. И фактически в нем просто цитируют нормы Конституции относительно разделения властей, независимости КСУ, взаимодействия органов власти», – сказал Вениславский.

Он уточнил, что Тупицкий является судьей КСУ, временно отстраненным от выполнения своих обязанностей, и что Тупицкий не имеет права участвовать в любых заседаниях КСУ, где происходят голосования, на которых принимаются любые решения.

«Статуса судьи Тупицкого никто не лишал. Полномочия его никто не прекращал. Его никто не увольнял. Что подчеркнули судьи КСУ в этом заявлении. На этот счет есть четко определенная процедура, предусмотренная 149 статьей Конституции Украины. В этом случае речь идет лишь о временном отстранении от выполнения полномочий, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом. Это все связано с уголовным производством относительно Тупицкого», – сообщил представитель Президента в КС.

Он уточнил, что принимая во внимание существенный статус судьи КС и тем более его председателя, и учитывая те преступления, в совершении которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы, по словам Вениславского, Тупицкий не использовал свой статус для вмешательства в досудебное расследование и не мог препятствовать этому расследованию.

«Отстранение Александра Тупицкого не является блокированием работы Конституционного Суда, ведь указ Президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без Тупицкого на этот момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения. При отсутствии председателя суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если будет отсутствовать заместитель председателя КСУ по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье. Поэтому Конституционный Суд работает в обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС сейчас нет», – пояснил Вениславский.

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Как сообщалось, 5 января собрание судей Конституционного Суда приняло заявление относительно ситуации, сложившейся в связи с изданием Президентом указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» от 29 декабря 2020 года.

В этом заявлении судьи КС обратили внимание на недопустимость несоблюдения органами госвласти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, "что может привести к блокированию работы КСУ, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека".

Также в заявлении отмечалось, что судьи КСУ обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с изданием этого указа.

29 декабря 2020 года Президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

В тот же день в КСУ отметили, что решение об освобождении судьи от должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо Суда. 30 декабря в КС заявили, что считают указ об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным" и призвали его отменить.

Ранее председателю КС Тупицкому объявили подозрение в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения сообщения о подозрении. Он сослался на семейные обстоятельства и попросил перенести визит в прокуратуру на другой день. Вместе с тем, Офис генпрокурора подготовил ходатайство в Офис Президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности председателя КС Тупицкого.

27 октября 2020 года КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В выводах Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины требует реформирования и деполитизации.

Президент пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

По материалам: Укринформ