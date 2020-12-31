Зеленский назначил посла в Туркменистане и представителя в IМО
Зеленский назначил посла в Туркменистане и представителя в IМО
30.12.2020 17:27
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Туркменистане.
Соответствующий указ №610/2020 от 30 декабря опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане", – говорится в документе.
Кроме того, указом №611/2020 Президент назначил посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ІМО) по совместительству.
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Как сообщалось, Майко в 2005 – 2010 годах занимал должность посла Украины в Туркменистане, а в 2006 – 2010 годах по совместительству также был послом в Афганистане.
Фото: president.gov.ua
По материалам: Укринформ