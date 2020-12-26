Зеленский говорит, что может позвонить Путину и тот с ним пообщается

Зеленский говорит, что может позвонить Путину и тот с ним пообщается

25.12.2020 06:56

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что может позвонить президенту Российской Федерации и поговорить с ним, но пока не делает этого, потому что нет предмета разговора.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Укринформ.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", – ответил Зеленский на вопрос, хотел бы пообщаться с Путиным.

В то же время он отметил, что не звонит, потому что, по его словам, нет "предмета для разговора".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", – сказал Президент.

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Глава государства добавил, что должен быть как диалог вроде в "нормандского формата", так и прямой диалог.

"Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыма, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", – пояснил Зеленский.

Как ранее заявил Президент в интервью изданию The New York Times, США могли бы существенно усилить своим участием переговоры в рамках "Нормандского формата" по Донбассу и "Крымской платформе" относительно оккупированного Крыма.

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США сейчас является гарантом безопасности в мире, серьезным стратегическим игроком, поэтому такие шаги, по мнению Зеленского, могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса.

По материалам: Укринформ