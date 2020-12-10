Венецианская комиссия: проверка деклараций судей не противоречит международным стандартам

09.12.2020 23:41

Укринформ

Проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна урегулироваться национальным законодательством.

Об этом говорится в переданном 9 декабря собственному корреспонденту Укринформа ответе Венецианской комиссии на срочный запрос президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов.

«Следовательно, создавать или нет, специальный правовой механизм проверки деклараций судей – это не приписывается международным стандартам. И предыдущая модель (в Украине – ред.), Когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом (НАПК – ред.), является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта лежит на национальном законодательстве», – заявили в Венецианской комиссии.

При этом члены Комиссии констатировали, что Конституция Украины не указывает, какой орган должен проверять декларации госслужащих.

В выводах отмечается, что КСУ в своем решении от 27 октября 2020 считает, что проверка деклараций судей осуществляет на них давление.

«Этот аргумент, однако, не ведет к необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений», – считают эксперты.

Среди возможных путей реформирования механизма проверки финансовых деклараций судей в Венецианской комиссии предлагают, как один из вариантов, наделить такими полномочиями Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Читайте также: Кризис КСУ: Венецианская комиссия даст заключения на этой неделе

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение восстановить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

17 ноября заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствование законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. Создать такую ​​рабочую группу предложил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Члены рабочей группы должны до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

По материалам: Укринформ