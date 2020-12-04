Действие закона об особом статусе Донбасса могут продлить – Разумков

04.12.2020 20:00

Укринформ

Действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе – так называемый закон об особом статусе Донбасса – может быть продлен на следующей пленарной неделе.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, пролонгация возможна, на сегодняшний день таких инициатив пока что нет, но теоретически они могут появиться в ближайшее время. … Другие какие-то изменения, я думаю, мало реалистичны, потому что пройти этот вопрос надо будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. Это возможно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится так инициатива. Пока что такие инициативы в ВР не зарегистрированы", – сказал Разумков.

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Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года. В октябре 2017 года срок действия закона продлен на год, в октябре 2018 – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 – до 31 декабря 2020 года.

По материалам: Укринформ