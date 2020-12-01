Власти решают, вводить локдаун в декабре или со 2 января – Данилов

Власти решают, вводить локдаун в декабре или со 2 января – Данилов

01.12.2020 15:43

Укринформ

Власти сейчас обсуждают со специалистами вопрос относительно даты введения локдауна – в декабре или со 2 января.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что локдаун будет в нашей стране вводиться, – да. Единственный вопрос времени, когда он будет вводиться. Будет ли он вводиться в декабре, или он будет вводиться с 2 января. Сейчас как раз идет дискуссия со специалистами по этому поводу", – сказал Данилов.

Он напомнил, что в понедельник Президент провел по этому поводу совещание с представителями Кабинета министров, ответственными за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны.

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"То, что локдаун будет, – это 100%", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль уже неоднократно заявлял, что правительство готовит план карантинных ограничений, который будет применен в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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11 ноября Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня – с 14 по 30 ноября. Согласно постановлению правительства, с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания – барах, ресторанах, кафе. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. В этот период закрыты торгово-развлекательные центры и другие заведения развлекательной сферы, заведения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил СМИ овозможности введения "интеллектуального локдауна" и объяснил, что разные регионы будут выходить из него не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По материалам: Укринформ