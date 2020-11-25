Конституционный кризис: рабочая группа сформировала варианты проверки деклараций судей

24.11.2020 18:30

Укринформ

Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ сформировала варианты контрольного механизма по мониторингу образа жизни и проверки деклараций судей.

Как передает Укринформ, об этом по результатам четвертого заседания проинформировала заместитель председателя рабочей группы, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Фейсбуке.

"Было продолжено обсуждение моделей нормативного закрепления мер юридической ответственности за нарушение требований финансового контроля. В рамках указанного направления членами Группы было достигнуто согласие относительно правовой природы санкций за нарушение антикоррупционного законодательства. Повестка дня заседания рабочей группы также предусматривала определение и наработки опций мониторинга образа жизни и проверки деклараций судей. В ходе дискуссии были сформированы модельные варианты построения режима функционирования соответствующего контрольного механизма. Отмечена необходимость предотвращения появления законодательных пробелов в регулировании финансового контроля и мониторинга образа жизни судей ", – рассказала Совгиря.

По словам депутата, основным вопросом следующего очередного заседания группы станут отдельные аспекты возобновления действия инструментов предотвращения коррупции в судебном секторе.

"Было принято решение пригласить представителей органов судебной власти, в частности, Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Верховного Суда и Государственной судебной администрации Украины с целью выражения позиций", – написала Ольга Совгиря.

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Следующее заседание Рабочей группы запланировано на 25 ноября в 14.00.

Как сообщал Укринформ, 17 ноября заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. Создать такую ​​рабочую группу предложил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

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Члены рабочей группы должны до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным ( не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

Также в парламенте 5 ноября зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», в котором предлагается увеличить с 10 до 12-ти минимально необходимое количество голосов для принятия решения большой палатой КСУ. Кроме того, авторы также предлагают предусмотреть, что Регламент КСУ утверждается законом.

По материалам: Укринформ