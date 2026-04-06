Астропрогноз для усіх знаків зодіаку на тиждень, 6-12 квітня: чого очікувати від долі

Період із 6 по 12 квітня, за даними міжнародних астрологічних календарів та відкритих ефемерид астрономічних спостережень, характеризуватиметься відносно стабільним розташуванням планет без різких ретроградних переходів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці, які працюють із довгостроковими астрологічними моделями, відзначають вплив гармонійних аспектів між Венерою та Юпітером, що символічно пов’язують із фінансовими питаннями, соціальними контактами та особистими домовленостями.

Для більшості знаків зодіаку тиждень вважається сприятливим для завершення старих справ, особливо тих, що були відкладені через невизначеність або нестачу інформації.

Астрологічні школи Європи наголошують, що енергетика цього періоду більше орієнтована на стабілізацію, ніж на різкі прориви. Це означає, що стратегічні рішення можуть принести результат у середньостроковій перспективі, навіть якщо швидкого ефекту не буде помітно.

Окрему увагу експерти радять приділити питанням комунікації. Положення Меркурія сприяє переговорам, оформленню документів та вирішенню бюрократичних питань.

Саме тому тиждень підходить для підписання угод, навчання або відновлення професійних контактів. Водночас емоційний фон може коливатися через зміну фаз Місяця, що традиційно пов’язують із підвищеною чутливістю та необхідністю контролювати імпульсивні рішення.

У сфері фінансів астрологи прогнозують помірну стабільність без різких ризиків. Це сприятливий момент для планування бюджету та аналізу витрат, але не для авантюрних інвестицій. У питаннях здоров’я рекомендується зберігати баланс між роботою та відпочинком, оскільки накопичена втома може проявитися саме наприкінці тижня.

