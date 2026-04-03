Як свіже повітря покращує концентрацію: наукове пояснення простого лайфхаку

Вплив якості повітря на когнітивні здібності довгий час недооцінювався, однак сучасні дослідження довели прямий зв’язок між рівнем кисню та продуктивністю мислення.

Підвищена концентрація вуглекислого газу у приміщенні здатна знижувати швидкість прийняття рішень і погіршувати увагу.

Коли людина перебуває у добре провітреному просторі, мозок отримує більше кисню, необхідного для вироблення енергії в нейронах. Це безпосередньо впливає на ясність мислення та здатність утримувати фокус.

Історично навчальні заклади та робочі простори проектувалися з урахуванням природної вентиляції, однак сучасні герметичні будівлі часто обмежують циркуляцію повітря. Саме тому коротке провітрювання може мати відчутний ефект для працездатності.

Експерти наголошують, що регулярний доступ до свіжого повітря не лише підвищує концентрацію, а й знижує втому та головний біль, які часто виникають під час тривалої роботи в закритих приміщеннях.

