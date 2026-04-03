Лайфстайл

Чому люди краще думають зранку: біологія продуктивного часу

Карина Шевченко Send an email 3 дні ago
0 0
Ранок

Багато досліджень підтверджують, що для більшості людей ранкові години є найбільш продуктивними.

Це пов’язано з циркадними ритмами — внутрішнім біологічним годинником, який регулює рівень гормонів протягом доби.

У ранковий період організм виробляє підвищену кількість кортизолу, що відповідає за бадьорість і мобілізацію енергії. Саме цей гормон допомагає швидше концентруватися та ефективніше виконувати аналітичні завдання.

Після обіду рівень енергії природно знижується, оскільки організм переходить у режим економії ресурсів. Це пояснює поширене відчуття сонливості незалежно від обсягу роботи.

Психологи рекомендують планувати складні інтелектуальні задачі на першу половину дня, залишаючи рутинні справи на пізніший час. Такий підхід узгоджується з природними біологічними процесами й дозволяє працювати ефективніше без додаткових зусиль.

теги
0 0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button