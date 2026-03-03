Як засинати швидше: спеціалісти дали дієві рекомендації

Проблеми зі швидким засинанням залишаються однією з найпоширеніших скарг у сучасному суспільстві, що підтверджують дані міжнародних медичних досліджень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці зі сну пояснюють: труднощі із засинанням найчастіше пов’язані не з фізичними захворюваннями, а зі способом життя, надмірним використанням гаджетів та порушенням циркадних ритмів. За класифікацією Всесвітня організація охорони здоров’я, хронічні розлади сну можуть впливати на когнітивні функції, імунітет і психоемоційний стан.

Спеціалісти рекомендують формувати стабільний режим відпочинку, оскільки мозок адаптується до повторюваних сигналів. Регулярний час засинання допомагає організму синхронізувати вироблення мелатоніну — гормону, що відповідає за відчуття сонливості.

Медики також підкреслюють важливість зниження рівня штучного освітлення у вечірній час, адже синє світло екранів пригнічує природні процеси підготовки до сну.

Окрему увагу лікарі приділяють психологічним чинникам. Надлишок інформації та постійна тривожність активують нервову систему, через що організм залишається у стані готовності навіть уночі.

Практики розслаблення, помірна фізична активність протягом дня та відмова від стимуляторів перед сном демонструють найбільш стабільні результати згідно з клінічними спостереженнями.

Фахівці наголошують: швидке засинання — це не миттєва техніка, а результат системних звичок. Формування здорової гігієни сну поступово зменшує втому, підвищує концентрацію та позитивно впливає на загальну продуктивність людини.

