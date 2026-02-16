Як звичайна куркума може захищати від онкології: дослідження вчених

Куркума вже багато років перебуває в полі зору науковців як рослинний продукт із потенційно корисними властивостями.

Про це повідомляє «ПЛ».

Основна активна сполука куркуми — куркумін — досліджується в контексті його впливу на запальні процеси та клітинні механізми, які можуть відігравати роль у розвитку хронічних захворювань, зокрема онкологічних.

Наукові публікації свідчать, що куркумін демонструє антиоксидантну активність у лабораторних умовах, а також вивчається як можливий допоміжний елемент у профілактичних стратегіях.

Водночас медична спільнота підкреслює, що більшість результатів отримані в межах експериментальних досліджень, а клінічні випробування тривають.

Фахівці наголошують, що куркума не є лікарським засобом і не може розглядатися як альтернатива медичному лікуванню.

Її роль обмежується компонентом збалансованого харчування, який може доповнювати здоровий спосіб життя, але не замінює доказові методи профілактики та терапії. Саме така зважена позиція дозволяє говорити про куркуму як про перспективний, але допоміжний елемент у сучасних наукових підходах.

