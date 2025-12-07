Які продукти найгірше впливають на нирки: думка лікарів

Експерти у сфері нефрології протягом багатьох років формують перелік продуктів, які можуть підвищувати навантаження на нирки, особливо якщо людина має знижену функцію органів або хронічні захворювання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із найпоширеніших шкідливих продуктів лікарі називають темні газовані напої. Їхній склад часто включає солі фосфору, барвники, підсолоджувачі та кислоти, що збільшують кількість речовин, які ниркам потрібно фільтрувати.

Регулярне споживання таких напоїв у великих кількостях може спричиняти небажані зміни у фосфатному балансі та створювати додаткові ризики.

Другим значним фактором є оброблені продукти. Ковбаси, копченості, консерви та готові до вживання страви містять високі дози натрію, що сприяє затримці рідини та підвищує артеріальний тиск.

Для нирок це створює подвійне навантаження: збільшення об’єму крові та необхідність фільтрувати більшу кількість солей. Саме тому медики рекомендують уважно читати етикетки продуктів та уникати позицій із високим вмістом натрію та консервантів.

Окремі продукти, які загалом сприймаються як корисні, теж можуть впливати на нирки негативно, якщо вживати їх безконтрольно.

До таких продуктів належать окремі види круп, горіхів і фруктів, багатих на калій та фосфор. Для здорової людини це не становить суттєвої небезпеки, але пацієнти з нирковими порушеннями змушені обмежувати навіть такі «здорові» продукти, щоб уникнути дисбалансу мінералів у крові.

Нефрологи наголошують: ключовим принципом захисту нирок є збалансованість. Важливо не лише прибрати шкідливі продукти, а й контролювати режим водоспоживання, уникати зневоднення та відстежувати реакцію організму на нові продукти.

Раціон, побудований на свіжих, мінімально оброблених інгредієнтах, — найкраща стратегія для тих, хто прагне підтримувати здоров’я нирок у довгостроковій перспективі.

